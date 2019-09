Gibt es „zu viel Schlaf“ und ist er schlecht für die Gesundheit?

Eine Studie aus dem Jahr 2016 besagt, dass Menschen, die jede Nacht mehr als acht Stunden schlafen, ein höheres Risiko haben, an einem Herzinfarkt zu sterben. Außerdem wurde 2014 bei einer Untersuchung herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit an Symptomen von Depressionen oder Angststörungen zu leiden bei Langschläfern höher ist. Doch Dr. Rajkumar Dasgupta , Assistant-Professor für klinische Medizin an der University of Southern California, meint, dass es schlimmere Probleme gibt, als zu viel zu schlafen: „In unserer Gesellschaft leiden die meisten eher unter Schlafentzug – sie kommen gar nicht auf die empfohlene Mindestanzahl an Stunden“.