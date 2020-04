Assis·e toute la journée ? Voici 5 étirements pour vous soulager

Le confinement me donne un peu le cafard. Je me réveille fatiguée et mon corps est très tendu, probablement à cause des nombreuses journées passées penchée sur mon ordinateur portable, assise sur mon canapé ou mon bureau. D'après ce que je peux dire des réunions matinales de notre équipe sur Zoom, Yazmin Butcher , responsable des visuels de Refinery29 Canada, ne semble pas avoir le même problème. Alors, quel est son secret ? "Lorsque la distanciation sociale a commencé, j'ai constaté que les tensions dans mon corps ont augmenté, alors j'ai décidé de prendre enfin du temps pour moi", dit-elle. "Maintenant, je m'étire et je fais des exercices de respiration tous les matins. Je peux déjà sentir un changement".