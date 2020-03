Depression: Mein Rückfall hat mir eine wichtige Lektion erteilt

Mein Mann und ich entschieden schon früher aus London wegzuziehen und in einem grünen und ruhigen Vorort Ruhe zu finden. Damit wären wir auch näher bei Familie und Freund*innen, was mir viel Halt geben würde. Und als mein Körper es zuließ, begann ich wieder zu trainieren. Ich fing an, besser zu essen und weniger Alkohol zu trinken – das hatte sich nämlich schnell zu einer ungesunden Bewältigungsstrategie entwickelt. Ich nahm neue und aufregende Jobs und Herausforderungen an, arbeitete einmal pro Woche ehrenamtlich und integrierte Selfcare in meinen Alltag. So langsam fand ich wieder zu einer richtigen Routine zurück.