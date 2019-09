Lou Del Bello litt viele Jahre an einer stressbedingten Gastritis, wodurch die 34-Jährige konstant Schmerzen ertragen musste. Ihre Laune erreichte einen absoluten Tiefpunkt und Kater dauerten gleich mehrere Tage an – selbst, wenn sie nur wenig getrunken hatte. „Das Schlimmste ist, dass es sich auch auf meine Freundschaften und meine Beziehung auswirkte, weil ich ständig kaputt und reizbar war. Obwohl ihre Ärzte ihr geraten hatten, weniger zu trinken, dauerte es eine Weile, bis Lou sich die negativen Effekte des Alkohols auf ihre Gesundheit und ihr soziales Leben eingestand. Es kam einfach nicht in ihrem Kopf an. Mittlerweile trinkt sie weder Bier noch Rotwein, denn das sind die beiden Getränke, die am schlimmsten für ihren Magen waren. Nur zu besonderen Anlässen stößt siemit Alkohol an. „Manchmal vermisse ich es, einfach nur so feiern und trinken zu gehen, aber nur selten. Es ist halt einfach so wie es ist und meine Gesundheit geht vor“. Was sie auf jeden Fall nicht vermisst, sind Hangover. „Ich kann mich schon fast nicht mehr daran erinnern, wie sich so ein richtig schlimmer Kater anfühlt“.