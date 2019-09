Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber wenn du dir nicht schon längst eine Erkältung eingefangen hast, dann erwischt es dich bestimmt auch bald. That’s life, baby. Und wahrscheinlich wird es auch nicht bei einer Erkältung bleiben, denn im Schnitt haben Erwachsene zwei bis vier Infekte pro Jahr . Vermeiden lässt sich das leider nur schwer – es sei denn, du lebst in einer Blase. Und was die ganze Sache noch nerviger macht, ist, dass es kein wirkliches Heilmittel gibt. Zwar kann dir deine Ärztin Antibiotika verschreiben, wenn deine Symptome durch Bakterien ausgelöst wurden, doch die meisten Erkältungen sind viral und da hilft auch kein Antibiotikum.