Santé : comment combattre un mauvais rhume

Si vous en avez assez de tomber malade, nous ne vous en voulons pas. La bonne nouvelle, c'est que le rhume est autolimitatif, ce qui signifie qu'il ne durera que pendant une période prévisible (et courte !). C'est parce que les symptômes habituels d'un rhume - éternuements, écoulement nasal, toux - ne sont en fait que des sous-produits de votre corps qui essaie de se débarrasser du virus, et non le virus lui-même.