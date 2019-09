Aber dann eines Tages (auf die Gefahr hin, noch älter zu klingen) habe ich im Flugzeug in einem More Magazine geblättert und bin dabei über einen Artikel über kosmetische Minieingriffe gestolpert, also keine Operationen irgendeiner Art. Und dabei sprang mir insbesondere der Fall einer Frau ins Auge (definitiv in das schlaffere). Sie war langjährige Raucherin und wollte sich, gerade 50 geworden, einen neuen frischen Look gönnen. Beim Weiterlesen erfuhr ich, dass Dr. Francesca Fusco von Wexler Dermatology in New York City eng mit dieser Frau zusammengearbeitet hat, um einen Plan auszuarbeiten und den Reset-Knopf für ihren fahlen Teint zu drücken. Fraxel und Botox spielten bei ihrer Therapie die Hauptrolle, und, naja, ihre „Nachher“-Bilder haben mich total überzeugt. Ich will damit sagen: Sie sah fantastisch aus. Tatsächlich sah sie genauso aus wie vorher, wie die Person, die sie war, aber die Falten, die Stumpfheit und die allgemeine Schlaffheit ihres Gesichts waren restlos verschwunden. Nichts war irgendwie komisch... nur strahlend.



Jepp, das war der Weg für mich.



Wie ein neues Groupie vereinbarte ich also so bald wie möglich einen Termin bei Dr. Fusco und fing an, wie verrückt nach ihr zu googeln. Mit jeder Review auf Yelp und jedem Zitat aus ihren Artikeln wuchs meine Begeisterung. Und persönlich war sie dann auch all das, von dem ich gehofft hatte, dass sie es sein würde (und nichts von dem, was ich befürchtet hatte) - fröhlich, intelligent und neugierig. Sie nahm sich 30 Minuten Zeit für ein Gespräch mit mir, um zu beobachten, wie ich „Gefühle ausdrücke“ und dadurch einen besseren Eindruck zu bekommen, wie mein Gesicht sich bewegen will. Arzttermine können auch dann, wenn es einem gut geht, stressig sein, aber dieser hat tatsächlich Spaß gemacht.