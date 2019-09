Das passiert, wenn jemand anderes dein Handtuch benutzt

In einer WG zu wohnen hat definitiv seine Vorzüge. Dank meiner zwei Mitbewohner muss ich nur alle drei Wochen das Bad putzen. Easy! Dafür habe ich nur ein Fach im Kühlschrank, und die Küche wird natürlich immer dann von einem der beiden plus der halben Fußballmannschaft blockiert, wenn ich vom Einkaufen zurückkomme und Meal Prep für die kommende Arbeitswoche betreiben will. Aber zurück zum Bad: Vorige Woche kam ich recht spät von einem Wochenendtrip zurück, schminkte mich schnell ab und wusch mir die Hände. Beim Abtrocknen fiel mir auf, dass mein kleines Gesichtshandtuch bereits vor meiner Benutzung nass war. Das kann ja nur einen Grund haben. Einer meiner Mitbewohner benutzt es, um sich die Hände abzutrocknen – klar, es hängt ja auch am nächsten am Waschbecken. Wütend stellte ich sie zur Rede: „Ich habe extra drei Handtücher: Eins für den Körper, eins für mein Gesicht und eins für die Hände. Einfach weil ich keine Bakterien von A nach B nach C transferieren möchte. Nicht meine eigenen aber schon gar nicht eure! Davon bekomme ich nämlich Pickel“, argumentierte ich, während ich auf mein neuestes Exemplar am Kinn zeigte. Statt Verständnis für meine stringente Beauty-Routine wurde mir Hohn entgegengebracht. Zum Glück habe ich einen Job, der es mir ermöglicht, Expert*innen zu genau solchen Dingen zu befragen und so Handtuch-Gate ein für alle mal an den Nagel zu hängen. Jungs, ich präsentiere Stephanie Kühne. Als Apothekerin und Inhaberin mehrerer Filialen kennt sie sich definitiv besser mit Bakterien und Hygiene aus, als ein Sportstudent und ein Bauingenieur. Hört zu und lernt – besonders dort, wo das Wort „Analsekret“ fällt!