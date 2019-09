3 Rezepte, die du für unter 10 Euro in weniger als 10 Minuten zubereiten kannst

Auf Instagram sieht man am Wochenende immer öfter Posts von Leuten, die ihr Essen für die kommende Woche akribisch vorbereiten. Meal Prep nennt sich dieses Phänomen aus den USA, das mir ein schlechtes Gewissen macht. Auch eine meiner Kolleginnen ist großer Fan. „Ich habe Lunch von zuhause dabei.“ Ich staune dann immer nur und frage mich, wie es sein kann, dass diese Menschen ihr Leben so wahnsinnig gut unter Kontrolle haben. Fein säuberlich sind die einzelnen gedünsteten, angebratenen, gekochten und zur Perfektion gewürzten Zutaten in extra dafür hergestellte Tupperdosen mit Trennwänden verstaut. Neid macht sich breit.