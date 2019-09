Must Watch: Das sind die wichtigsten Serienstarts im März 2018

Erfolgsproduzent Alan Ball arbeitete für seine neue Serie erneut mit HBO zusammen. In Here and Now dreht sich alles um eine multikulturelle Familienkonstellation, die zu scheitern droht. Das Akademiker-Ehepaar Greg (Tim Robbins) und Audrey (Holly Hunter) hat eine leibliche Tochter namens Kristen (Sosie Bacon) sowie drei weitere adoptierte Kinder. Duc aus Vietnam (Raymond Lee), Ashley aus Somalia (Jerrika Hinton) sowie Ramon aus Kolumbien (Daniel Zovatto). Was zunächst wie ein fortschrittliches Familienprojekt anmutet, scheint zunehmend komplizierter zu werden. Die nach außen perfekte Fassade beginnt zu bröckeln und gestaltet den Familienalltag zunehmend schwerer. Insbesondere Ramons Halluzinationen reißt die gesamte Familie in eine tiefe Krise.