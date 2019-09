Diese Grey's Anatomy-Darstellerin wird Meghan Markles Platz in Suits einnehmen

In der achten Staffel wird niemand Geringeres als Katherine Heigl, die mit ihrer Rolle der Izzie in Grey’s Anatomy ihren schauspielerischen Durchbruch feierte, zum Suits-Cast stoßen. Die 39-jährige wird als neue talentierte Partnerin namens Samantha Wheeler an der Seite von Staranwalt- und Frauenschwarm Harvey Spector (Gabriel Macht) in der Kanzlei Pearson-Specter-Litt auftauchen. Heigl freut sich sehr auf ihre neue Herausforderung: „Ich habe Suits von Anfang an gesehen und fühle mich unglaublich glücklich, das neueste Mitglied der Pearson-Specter-Litt-Familie zu sein“, teilte sie mit.