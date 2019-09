Altered Cabon wagt einen Blick in die Zukunft und spielt in einer Welt, in der neue Technologien in der Lage sind, das Bewusstsein von Menschen digitalisieren können. Die Folgen: Menschen werden austauschbar und unsterblich. Joel Kinnaman spielt den Elite-Soldaten Takeshi Kovacs, der sich in Gesellschaft mysteriöser Figuren befindet und anfangs vehement gegen die neue Weltordnung auflehnt, den Kampf aber schon kurze Zeit später verliert. Sein Geist wird eingefangen, eingefroren und Jahrhunderte später zurückgeholt. Er erhält die Chance auf ein neues Leben. Zu sehen ab dem 2. Februar 2018 bei Netflix.