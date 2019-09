Wenn Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Laura Dern und Alexander Skarsgård gemeinsam in einer TV-Serie spielen, muss es doch ein Knaller sein. Ist „Big Little Lies“ (dt. „Tausend kleine Lügen“) auch! Das Buch zur Serie fand Witherspoon, rief ihre Freundin Kidman an und konnte den Filmstar schnell davon überzeugen, zur Abwechslung mal in einer TV-Serie mitzuspielen. Neben geballter Schauspielkunst – Alexander Skarsgård gewann einen Golden Globe als bester Nebendarsteller in einer Mini-Serie, Laura Dern als beste Nebendarstellerin in derselben Kategorie, Nicole Kidman setzte sich gegen Witherspoon als beste Hauptdarstellerin in einer Mini-Serie durch – überzeugt „Big Little Lies" mit einer Story über eine Kleinstadt, in der fast jeder Einwohner etwas zu verbergen hat. Dann ereignet sich auch noch ein Mordfall, dessen Auflösung wegen der sehr detaillierten und einigermaßen verwinkelten Erzählweise zum Bingewatching verleitet.