Als im vergangenen August bekannt gegeben wurde, dass Shonda Rhimes künftig Serien und andere Produktionsformate für den Streaming-Dienst Netflix produzieren würde, hatten viele Fans von Greys Anatomy , How to get away with Murder und Scandal Sorge, was mit ihren Lieblingsshows passieren würde. Doch keine Angst, alle Shows werden auf ihren gewohnten Sendern – sowohl in den USA wie auch bei uns in Deutschland – weiterlaufen. Und auch die neu angekündigte, noch namenlose Spinoff-Show von Greys Anatomy wird im Fernsehen laufen. Noch gibt es wenig News zu der geplanten Feuerwehrmann-Sendung, aber das, was wir wissen, wollen wir euch auf keinen Fall vorenthalten.