Nach all den TV-Serien der 90er-Jahre, die maßgeblich die Popkultur geprägt haben, ist es schön, eine Seite von New York zu sehen, die viel zu oft ausgeblendet wurde. Serien wie Sex and the City und Girls haben zwar viel dafür getan, dass weibliches Empowerment und Sexualität nicht mehr als skandalös und kontrovers gesehen wird, die Protagonistinnen waren jedoch immer weiß und privilegiert. Der Moment, als Miranda sich schweren Herzens entscheidet, in ein riesengroßes Haus in Brooklyn zu ziehen, steht in starkem Kontrast zu Nola, die alles daran setzt, um in der Nachbarschaft bleiben zu können, in der sie ihr ganzes Leben verbracht hat. Auch Girls, eine Serie, die in Brooklyn spielte und für ihre authentische Darstellung von Millennials gefeiert wurde, musste zu Recht Kritik dafür einstecken, dass fünf Staffeln lang nur ein einziger Schwarzer (Danny Glover) in einer Nebenrolle zu sehen war, was in New York, speziell in den Stadtteilen, in denen die vier leben, einfach nur absurd ist. Broad City war die erste Serie, die nicht nur die Realität von Millennials, sondern auch die Diversität von Brooklyn authentisch repräsentierte, und mit She’s Gotta Have It schließt sich der Kreis, denn wir sehen weder die Welt der Upper Class noch die von verwöhnten Millennials, sondern die Perspektive der Schwarzen und Latinos, die schon seit Generationen in Brooklyn zuhause sind.