Im Herbst geht bereits die 14. Staffel der Erfolgsserie Grey’s Anatomy an den Start. Und so langsam sickern immer mehr Details durch, was Serienfans in den neuen Folgen erwartet. Nachdem in den vergangenen Wochen schon die Rückkehr Teddy Altmans , ehemalige Oberärztin und Ex-Freundin von Owen Hunt, verkündet wurde, wird es auch einen Neuzugang geben. Keine komplett neue Serienfigur, sondern nur ein Ersatz einer bereits bekannten Rolle.