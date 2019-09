Kaum zu glauben, aber wahr: Die Erfolgsserie Grey’s Anatomy geht in diesem Herbst bereits in die 14. Staffel (!). Seit 2005 unterhalten Meredith, Alex Karev & Co. ihre Fans mit dramatischen Krankheitsfällen, heißen Affären und jeder Menge Intrigen. Viele Serien-Lieblinge des Original-Casts sind heute leider nicht mehr dabei – entweder weil sie gestorben sind oder weil sie des Öfteren in anderen Serienformaten der Produzentin Shonda Rhimes weiterleben. Doch manchmal gehen Figuren eben nicht so ganz, sondern kehren irgendwann zurück, so wie Kim Raver, die in der neuen Staffel in ihrer Rolle als Dr. Teddy Altman wieder mit an Bord ist.