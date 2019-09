Jedoch nur in den Kampfszenen im Ring wird der Look schrill und stereotyp, was wiederum eine optische Untermalung jedes einzelnen Befreiungsschlages der Frauen ist. Ganz ehrlich, wer von euch würde nicht gerne mal in eine andere Rolle schlüpfen, alles abfallen lassen und richtig auf die Kacke hauen? Eben. War Powerdressing in den Achtzigern die Nachahmung und Vereinnahmung von durch Männer definierte Kleidungsstücke wie den Blazer, ist es in GLOW wortwörtlich zu nehmen. Die Frauen werden zu Superheldinnen und bedienen sich ohne Rücksicht auf Verluste in der Kostümkiste. Pailetten, Glanzstrumpfhosen, Push-Ups – alles ist erlaubt.