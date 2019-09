Die beiden Hauptcharaktere der erfolgreichen US-Serie Suits mögen mit Harvey Specter und Mike Ross zwar Männer sein, der wahre Held ist seit Beginn von Staffel 1 aber ganz klar eine Frau: Donna Paulsen. Gemeinsam arbeiten die drei in der New Yorker Anwaltskanzlei Pearson Hardman und kämpfen Seite an Seite für ihre Mandantinnen und Mandanten. Das Besondere daran: Donna selbst ist keine Anwältin. Sie ist Harveys langjährige Assistentin und einer der klügsten Köpfe und wertvollsten Mitarbeiterinnen in der Topkanzlei. Ihrem scharfsinnigen Verstand entgeht nichts, deshalb wird sie auch gleichermaßen gefürchtet und bewundert. Ihre Verantwortung und Macht übersteigt die vieler Topanwälte und -anwältinnen der Kanzlei. Dass sie außerdem besser als viele ihrer männlichen Kollegen bezahlt wird, bestätigt ihre signifikante Rolle für Harvey und Pearson Hardmann. Donna ist schlagfertig und mächtig – und das weiß sie. Sie fürchtet sich nicht davor, diese Macht auszuüben.



10 Gründe, warum Donna Paulsen Suits rockt!



1. Ihre Überlegenheit



Donna weiß alles. Und nichts macht ihr mehr Spaß, als ihre Kollegen und Kolleginnen regelmäßig daran zu erinnern.



2. Sie ist ein Teamplayer



Ohne Donnas Hilfe wäre so mancher Fall den Bach runtergegangen, denn sie hilft, wo sie nur kann. Dabei leistet sie immer vollen Einsatz, egal ob es sich dabei um einen Scheinprozess im Konferenzraum von Pearson Hardman oder die Verhandlung des Jahrhunderts vor dem Obersten Gerichtshof handelt. Während ihrer zwölfjährigen Karriere an Harveys Seite war es oft Donna, die mit ihrer zündenden Idee einen seine Fälle zum Sieg geführt hat.



3. Ihr Humor