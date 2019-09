Liebe Upper East Side , mach dich bereit, denn deine Gossip Girls schmieden demnächst wieder ihre Intrigen in New York. Wie am vergangenen Sonntag bekannt wurde, werden Serena van der Woodsen (Blake Lively) und Blair Waldorf ( Leighton Meester ) künftig auf großer Kinoleinwand zu sehen sein. Insider hatten dem amerikanischen Ok! Magazin verraten, dass Warner Brothers, die Produktionsfirma, die bereits Sex and the City als Kinoversion verfilmte, hinter der geplanten Verfilmung stecken soll.