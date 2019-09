Der US-Sender ABC, auf dem beide Serien immer donnerstags nacheinander laufen, hat bestätigt, dass die Fusion an einem Abend stattfinden wird. Gut für die Amis, die einen Donnerstag voller Spannung, Power, Anklagen, Krisen, Straftaten und Gerichtsterminen auf der Couch verbringen dürfen. Wann dieser oh so schöne Tag bei uns in Deutschland stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Klar ist nur, dass die neuen Folgen beider Serien in Amerika am 18. Januar 2018 starten werden. Wir müssen uns, wie immer, noch eine ganze Weile länger gedulden. Was mag in der Crossover-Folge wohl passieren? Kommt Annalise mit einer Krise zu Olivia, weil sie weiß, dass sie immer noch die beste auf ihrem Gebiet ist oder wird es doch Olivia sein, die die Dienste der Anwältin in Anspruch nehmen muss? Werden sie miteinander arbeiten oder womöglich doch gegeneinander? Was ist mit Fitzgerald Grant und wer wird eigentlich Präsident? Wir wissen es nicht. Aber wir haben unsere Vorstellungen. Wollen wir aber nicht! Hier sind unsere drei Wünsche, was sich in der Crossover-Folge abspielen soll. Ach, diese Vorfreude!