In Cohens Facebook Post liest man, dass die junge Frau zur damaligen Zeit einen Produzenten datete, durch den sie Westwick kennenlernte. „Ich wollte gehen als Ed sagte 'Wir sollten f*****'. Aber der Produzent wollte nicht, dass Ed sich komisch fühlt, wenn wir einfach gehen, also blieben wir zum Dinner. Ich sagte, dass ich müde sei und nach Hause wollte, weil die Situation für mich sehr unangenehm war. Dann schlug Ed vor, dass ich ein Nickerchen in seinem Gästezimmer machen sollte. Der Produzent meinte, dass wir nur noch 20 Minuten bleiben würden also legte ich mich hin. Ich wachte abrupt auf als ich merkte, dass Ed auf mir saß und seine Finger in mich eindrangen. Ich sagte ihm er solle aufhören, er war stark. Ich versuchte mich mit aller Kraft zu wehren aber er legte seine Hand über mein Gesicht, sodass ich nicht schreien konnte. Dabei schüttelte er mich und schrie, dass er mich f***** wolle. Ich war wie paralysiert vor Angst, konnte nicht sprechen und mich nicht bewegen. Er drückte mich runter und vergewaltigte mich.“