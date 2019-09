Leider wirft der Weinstein-Fall doch mehr Fragen als Antworten auf. Was sollen die Assistent*innen und Mitarbeiter*innen am unteren Ende der Hierarchie tun, wenn sie solche Dinge beobachten? Selbst wenn sie ihren Vorgesetzen etwas gesagt hätten, was hätten sie getan? Wer in den Medien ist in die Vertuschungen noch involviert und in welchen anderen Branchen geschieht es? Welche anderen einflussreichen Männer sind darin verwickelt? Wo steht die nächste Besetzungscouch, nachdem Weinsteins entdeckt wurde? Und was ist mit all den mächtigen Frauen, die aus Angst um ihre Posten nicht für andere Frauen einstehen?