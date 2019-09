Nach Harvey Weinstein distanziert sich die Modeindustrie jetzt von Terry Richardson

Doch die Distanzierung kommt mit einer ordentlichen Verspätung daher. Bereits 2009 hat Sara Ziff, Gründerin von Model Alliance und selbst ehemaliges Model, in der Dokumentation Picture me den abstoßenden Umgang des Fotografen mit Models angeprangert. Bei Jezebel äußerten sich 2014 fünf Frauen dazu, dass Richardson sie am Set sexuell belästigt hätte. Renommierte Magazine wie Harper's Bazaar, CR Fashion Book, V und Rolling Stone haben trotzdem in den vergangenen Jahren weiter mit ihm zusammengearbeitet. 2013 hat Change.org sogar eine Petition gestartet, die die Modeindustrie dazu bringen sollte, Richardson nicht weiter zu unterstützen. Von 50.000 benötigten Unterschriften konnten leider nur 38.000 gesammelt werden.