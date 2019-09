Wie kann es sein, dass Männer Frauen heimlich unter den Rock fotografieren dürfen?

Update: Die Engländerin Gina Martin rief im vergangenen Jahr eine Petition ins Leben, die das Ziel verfolgt, Upskirting unter Strafe zu stellen. Jetzt scheint es zumindest in England Bewegung in der Rechtsprechung zu geben, denn offenbar ist ein Gesetz auf dem Weg, dass „ungefragte Upskirt-Fotos“ unter Strafe stellen soll. Premierministerin Theresa May twitterte: „Upskirting ist ein Eindringen in die Privatsphäre, es würdigt die Opfer herab und verursacht Leid.“ Der aktuell diskutierte Gesetzesentwurf sieht vor, dass Täter mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden können und zudem (in besonders schweren Fällen) in eine Datenbank für Sexualstraftäter aufgenommen werden. Auch Wales beteiligt sich an dem Gesetzesentwurf. In Deutschland wird Upskirting derzeit noch nicht als sexuelle Belästigung und damit Straftatbestand geführt, da die Beleidigung nicht körperlich oder verbal, sondern meistens heimlich ausgeführt wird.