Pretty Little Liars füllte für viele Serienfans eine Lücke. Endlich gab es wieder eine spannende Show über eine Gruppe Teenager, die einen in seinen Bann zog, ähnlich wie es zuvor schon Gossip Girl O.C. California oder 90210 tat. Im Sommer vergangenen Jahres wurde das Rätsel um die Identität von A nach sieben Staffeln endlich gelöst, doch was guckt man nun? Klar, Stranger Things, Game of Thrones und Big Little Lies sind ja auch noch da. Hast du auch schon durchgeguckt? Na, zum Glück wird es schon bald eine gleichermaßen schaurig-spannende Spin-Off-Serie von PLL geben, die du zu deiner Watch-List hinzufügen kannst!