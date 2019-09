Must Watch: Das sind die wichtigsten Serienstarts im Januar

Die Sci-Fi-Anthologieserie Black Mirror entwickelt in jeder Episode eine in sich abgeschlossene Story, die dem Zuschauer eine düstere Zukunft vor Augen führt. Meistens steht eine Technologie im Vordergrund, die in der Gegenwart noch als Errungenschaft gefeiert wird, von den Serienmachern aber bis in ein wahres Horrorszenario getrieben wird. Das Schlimme: Im Angesicht der rasanten technologischen Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte, kann man sich fast vorstellen, dass es wirklich einmal so zutragen würde. Seit dem 29. Dezember 2017 ist die vierte Staffel bei Netflix zu sehen.