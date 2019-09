11 einfache Rezepte, die du auch bei Überstunden noch zubereiten kannst

Januar, der Monat der guten Vorsätze und des großen Scheiterns. Zum Beispiel schwört man sich, weniger Essen zu bestellen und dafür mehr zu kochen. Doch schon kommt ein spätes Meeting dazwischen, und bis man zuhause ist, schlägt die Uhr bereits 21 Uhr. Damit du dann nicht gleich alle deine lobenswerten Absichten in den Wind zu schlägst und wieder beim Standard-Asiaten anrufst (das ist so 2017!), haben wir uns bei elf super beschäftigten Frauen umgehört und sie nach ihren liebsten 'Jetzt aber fix'-Rezepten gefragt: Was kocht ihr, wenn es zwar schnell gehen muss, aber trotzdem gesund und lecker sein soll?