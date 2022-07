Schönere Haut ohne Serum? Wieso Dermatolog:innen von Seren abraten

Heutzutage sind die Formulierungen von Hautpflegeprodukten Dr. Mahto zufolge so ausgeklügelt, dass Brands innerhalb eines Produkts mehrere aktive Wirkstoffe kombinieren, sodass sie miteinander harmonieren. „Marken, denen das meiner Meinung nach besonders gut gelingt, sind unter anderem Paula’s Choice Medik8 und Omorovicza “, erzählt sie. Für die optimale Wirkung sollten die jeweiligen Wirkstoffe einander ergänzen, erklärt Dr. Phillips. „Die Kombination aus Retinol und Niacinamid funktioniert sehr gut, weil die entzündungshemmenden Eigenschaften vom Niacinamid die hautreizende Wirkung des peelenden Retinols besänftigen kann.“ Das Retinol B3 Serum Anti-Falten von La Roche-Posay (36,49 € via DocMorris) vereint beide miteinander, wie auch das Youth To The People Retinal and Niacinamide Youth Serum (66,67 € via Cult Beauty).