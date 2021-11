Azelainsäure statt Vitamin C? Eine Dermatologin erklärt, wieso

Vitamin C ist ein Antioxidans. Das bedeutet: Es schützt die Haut vor schädlichen Umweltfaktoren wie der Luftverschmutzung. Gleichzeitig hat es eine aufhellende Wirkung auf die Haut und lässt Verfärbungen mit der Zeit verblassen. Obwohl Vitamin C inzwischen auch in Cleansern, Tonern und Moisturizern zu finden ist, trifft man es wohl am häufigsten in seiner potenten Serum-Form an. Frag jede:n Skincare-Fan, wie du am schnellsten einen gesunden Glow bekommst, und dir wird unter Garantie ein Vitamin-C-haltiges Produkt empfohlen. Aber gibt es vielleicht auch eine bessere Alternative?