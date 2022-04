5 typische Skincare-Fehler, mit denen du dir die Haut ruinierst

Die Dermatologin Dr. Anjali Mahto bemerkt in ihrer Klinik aktuell einen neuen Trend: „Mir fällt auf, dass sich viele Patient:innen für Hautpflege-Tipps auf Facebook-Gruppen und Online-Foren verlassen“, sagt sie. Dr. Mahto versteht zwar das Gemeinschaftsgefühl, das diese Gruppen bewirken können, meint aber, dass die dort verteilten Ratschläge oft ungenau, manchmal sogar schädlich sein können. „Alleine in dieser Woche hatte ich zwei Patient:innen, die sich Rat in einer Facebook-Gruppe geholt haben und dann mit Ausschlägen und perioraler Dermatitis [Hautreizungen rund um den Mund] bei mir landeten“, erklärt sie. Dabei hatten beide Patient:innen eigentlich gar keine konkreten Hautprobleme behandeln wollen. „Das war eher ein Fall von Beauty-FOMO: Sie wollten keine Produkte ‚verpassen‘.“ Diese Angst, etwas zu verpassen, ist nachvollziehbar. Jeden Tag kommen neue Seren und Cremes auf den Markt, die allesamt beeindruckende Resultate versprechen. Dazu kommen noch unzählige Influencer- und Expert:innen-Reviews auf Instagram und Co. – kein Wunder, dass wir uns so oft dazu hinreißen lassen, unser Geld für immer neue Beauty-Produkte auszugeben. Dabei sind sich die Expert:innen darin einig, dass niemand all diese Produkte wirklich braucht.