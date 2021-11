Ich habe meine komplizierte Hautpflege vereinfacht & meine Akne ist weg

Es wurde schlimmer und schlimmer. Im Juni gestand ich es mir dann selbst ein: Ich hatte Erwachsenen-Akne . Die Kombi aus Stress , täglichem Maske-Tragen und einer sechsteiligen Pflegeroutine zeigte sich in Form von jeder Menge Pickeln an meinen Wangen und entlang meines Kiefers. Ich war mir meiner Haut extrem bewusst – und schämte mich manchmal dafür. Das war ein merkwürdiges Gefühl, vor allem, weil ich als Beauty-Redakteurin arbeite. Genau die Hautprobleme nicht in den Griff zu bekommen, über die ich täglich schreibe, fiel mir unheimlich schwer.