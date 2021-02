Fahler Teint, trockene Haut, Falten? Drei Dermatologinnen geben Tipps

Youth to the People 15% Vitamin C + Clean Caffeine Energy Serum: Dieses 15-prozentige Vitamin-C-Serum bekommt Verstärkung von Koffein, um dunkle Flecken und geschwollene Haut zu reduzieren. „Antioxidantien wie Vitamin C wehren freie Radikale und andere äußere Einflüsse ab, die zu einem fahlen Teint beitragen können. Koffein ist vor allem dadurch so effektiv, weil es antioxidative Polyphenole enthält und Entzündungen hemmt, indem es vorübergehend Blutgefäße verkleinert.“