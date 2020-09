Gibt es “Schönheitsschlaf“ wirklich? Ich habe eine Haut-Expertin gefragt

Unsere Einstellung zum Schlaf hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte auf merkwürdige Art verändert. Die Generation meiner Eltern (und so sehr ich sie auch liebe – sie sind Boomer) unterhielt sich nie über ihren Schlaf – es sei denn, er war mal wirklich furchtbar gewesen. Eine schlaflose Nacht galt bloß als nervige Erfahrung, nicht als Symptom von etwas Schlimmem. Dank des Wellness-Hypes sind wir heute allerdings wie besessen von unserem Schlaf – von seiner Qualität, der “richtigen“ Menge und allen möglichen Tracking-Tools, um auch ja das “Optimum“ zu finden. Das Konzept des Schönheitsschlafs ist ebenfalls in aller Munde und wird dir in Form zahlreicher Produkten angepriesen, die dich quasi über Nacht verschönern sollen. Aber ist da wirklich was dran?