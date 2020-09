“Beauty sleep” : mythe ou réalité ? On fait le point

"L'épiderme et le derme (les deux couches supérieures de la peau) sont composés de cellules qui se divisent et se reconstituent tout au long de la journée, et bien sûr aussi pendant la nuit", explique le Dr Raichura. "De plus, il y a des cellules spécialisées connues sous le nom de fibroblastes dans la deuxième couche qui produisent des protéines structurelles telles que le collagène et l'élastine, qui confèrent des propriétés uniques à une peau saine". Le collagène et l'élastine donnent à la peau sa souplesse et sa résistance à la traction, et lui donnent un aspect pulpeux et juteux. Plus la peau est hydratée et souple, mieux elle réfléchit la lumière et apparaît éclatante . Vous savez quand vous êtes fatigué·e ou mal en point et que votre visage semble un peu marqué ? En gros, c'est le contraire.