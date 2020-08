Le sommeil n'est pas seulement un outil de récupération, c'est un besoin humain fondamental. Mais, comme nous le disent une myriade d'études et de gros titres de mauvais augure, personne n'en a assez. Nous sommes tou·te·s trop occupé·es, trop stressé·es, trop à regarder nos téléphones avant d'aller au lit pour nous reposer décemment et régulièrement. La privation de sommeil est un problème. Et, pour beaucoup de gens, la cause première est la personne qui se trouve juste à côté de vous dans votre lit. Et ce problème a une solution compliquée.