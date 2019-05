Nous avons consulté le travail de notre amie de chez the Astrotwins , afin de répertorier les traits communs à chaque signe astrologique et de mieux comprendre ce qu’il leur faut en termes de câlins et de positions pour dormir. Par exemple, les personnes nées sous le signe de la Balance, signe sociable par excellence, n’ont aucun problème avec la proximité contrairement aux Scorpions, un peu plus solitaires.