Si vous arrivez à vous motiver avec cette chaleur, faire un peu de sport avant de se coucher est un excellent moyen de vous aider à mieux dormir, explique le Dr Ebben. Pendant longtemps, on a pensé que faire du sport avant de dormir « réveillait le corps », et rendait plus difficile l’endormissement, mais ce n’est pas vrai. « Faire du sport avant de dormir permet de réchauffer le corps, ce qui peut contribuer à l’amélioration du sommeil à ondes lentes, » dit-il. Assurez-vous simplement de ne pas vous faire subir un entraînement trop vigoureux, au risque de trop réchauffer votre corps et d’avoir encore plus de mal à vous endormir. Si vous ne savez pas par où commencer, essayez de trouver des vidéos d'entraînement, comme une séquence de yoga de 30 minutes ou un entraînement rapide des abdominaux.