Je me réveille le matin vers 8h30, je n’ai pas d’horaire défini. Ça dépend vraiment de l’heure à laquelle je me suis couchée la veille. Une astuce pour ces jours où c’est dur de se lever : mettre de la musique qui booste le moral ! Bon mais généralement, la simple pensée d’un bon petit-déjeuner m’aide déjà bien à sortir du lit. Prendre mon petit-déjeuner et boire de l’eau minérale naturelle d’evian sont les deux premières choses que je fais en me levant. Depuis que j’ai lu un article qui explique que le matin, si on a du mal à émerger c’est parce qu’on est déshydraté, je bois de l’eau dès le réveil parce que ça remet justement mon corps en marche, et j’émerge plus vite. Au niveau du petit-dej, c’est différent tous les jours : parfois j’ai envie de salé, parfois de sucré. Ce matin, je me suis fait des gaufres à la patate douce et au beurre de cacahuètes, avec des bananes et une confiture de fruits rouges maison.