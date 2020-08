Un lit, deux couettes : le secret pour une meilleure nuit ?

En France, l'usage de la couette a commencé au Moyen-Âge et servait de surmatelas sur lequel les personnes dormaient. Puis, petit-à-petit, on s'en est servi comme literie surtout en hiver pour les jours très froids. Aujourd'hui, elle est devenue le couchage standard alors que jusqu'à là nous étions une nation pro draps (ce qui est encore le cas pour certain·es français·es). Estimée comme étant plus chaude ou plus légère et plus pratique pour faire son lit, les français·es ont adoptés la couette double pour le lit deux places comme c'était déjà le cas avec les draps ou couvertures que l'on achetait en fonction de la taille du lit. (Et surtout dans une vision d'un couchage plus matrimonial).