Cela m’a permis d’aller me coucher quand je le souhaitais, sans avoir à craindre qu’il me réveille en entrant dans la chambre. J’ai fait des nuits complètes, sans me réveiller une seule fois (!!!). J’ai pu faire mes séances de yoga en me levant, et vous savez quoi ? On s’est très bien entendu toute la semaine. Mieux que d'habitude. C’est comme si, puisqu'on ne passait pas ces six ou sept heures ensemble chaque nuit, on arrivait mieux à apprécier la présence de l'autre durant la journée. Peut-être que c’est parce qu’on s’est débarrassés d’une espèce de colère inconsciente qui avait un impact sur notre sommeil. C’est comme si nous étions de retour aux débuts de la relation, vous savez, quand on fait tout pour que l’autre se sente bien, plutôt que de hurler pour qu’on vous apporte un rouleau de papier toilette.