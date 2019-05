Sexe : si ça ne colle pas tout de suite, c'est fichu ?

Certes, le sexe s’améliore avec le temps et la communication. Plus on apprend l’un de l’autre, plus on se sent à l’aise avec l’autre, plus les possibilités se décuplent. Mais ça n’arrivera jamais si l’autre attend que les choses se passent, dans l’espoir que vous deveniez un jour son esclave sexuel. Si l’autre ne s’intéresse pas à vos désirs ou ne prend la peine d’exprimer ses propres désirs, il ne faut pas s’étonner qu’il n’y ait pas d’alchimie. C’est ce qui s’appelle être inerte.