Wie ich meine Akne nach dem Absetzen der Pille in den Griff bekommen habe

Akne Inversa ist zumeist mit schmerzhaften Abszessen am ganzen Körper und im Gesicht verbunden. Auch wenn die Akne tarda mit dieser nicht direkt zu vergleichen ist, gehen am Ende aber beide mit beträchtlichen Folgen auf die eigene Lebensqualität einher. „Diese Erkrankung bringt meistens eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität mit sich. Viele Lebensgewohnheiten verändern sich, nichts ist so wie vorher,“ so Karoline Urlesberger-Klaushofer. Beide Verlaufsformen, sowohl die der Akne Inversa als auch die der Akne tarda, werden von Außenstehenden oft mit Eigenverschulden in Verbindung gebracht: Ungesunde Ernährung, mangelnde Körperhygiene, zu wenig Schlaf, zu viel Stress. Denn am Ende leben wir nunmal in einer sehr oberflächlichen Gesellschaft, die dem ersten optischen Eindruck, bewusst oder unbewußt, unverzüglich sehr viel Bedeutung zumisst. Die Folge? Akne-Patienten ziehen sich sozial zurück.