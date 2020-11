Um mehr zu diesem Thema zu erfahren, wandte ich mich an Dr. Anjali Mahto , Dermatologin und Autorin von The Skincare Bible . „Asymmetrische Gesichter sind nichts Ungewöhnliches. Oft haben Menschen mehr Falten oder schlaffere Haut (auffallende Falten um Nase und Mund) auf der Seite, auf der sie normalerweise schlafen“, erklärte Dr. Mahto. „Dieses Phänomen kann größtenteils darauf zurückgeführt werden, dass unsere Haut während des Schlafs Druck ausgesetzt ist.“ Das war aber nicht wirklich, was ich hören wollte. Als ich die Expertin auf tatsächlich sichtbare Auswirkungen ansprach, antwortete sie: „Ich würde die Schlafposition im Hinblick auf den Hautalterungsprozess nicht so ernst nehmen. Im Vergleich zu Lifestyle-Faktoren wie Stress, Rauchen und Alkohol oder auch das Schlafverhalten selbst , spielt die Lage, in der du schläfst, eine zweitrangige Rolle“, fügte sie zu meiner Erleichterung hinzu. Heißt: Nur weil etwas einen Einfluss auf deine Haut haben kann, heißt das noch lange nicht, dass das sichtbare Auswirkungen zur Folge hat. Wenn du dir allzu viele Sorgen darum machst, ob du auch ja in der richtigen Position schläfst, führt das nur dazu, dass du dich nachts hin- und herwälzt. So bist du am nächsten Tag völlig unausgeschlafen und siehst auch dementsprechend aus – noch mehr, als hättest du auf dem Bauch geschlafen.