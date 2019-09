6 Dinge, von denen du nicht wusstest, dass sie dir den Schlaf rauben

Anlässlich der Sleep Awareness Week sprachen wir mit Dr. Phillips, um mehr über all das zu erfahren, was wir vielleicht übersehen. Wenn du zu wenig Schlaf bekommst, obwohl du dich an gute Schlafhygiene hältst, ist das nämlich trotzdem kein Grund zu verzweifeln. Hier erklären wir dir, was das Problem sein kann—und die gute Nachricht ist, es gibt Wege deine Schlafhindernisse aus dem Weg zu räumen.