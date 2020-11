La façon dont vous dormez affecte-t-elle votre peau ?

Les choses peuvent devenir difficiles lorsque nous réfléchissons trop au sommeil - sa qualité, sa "propreté", son excès ou son manque, sa position, etc. Ces dernières années, j'ai observé une évolution étrange que je ne peux que qualifier de "sommeil de compétition", favorisée par l'essor des technologies du sommeil . Il y a tellement d'appareils, de trackers, d'outils et de sprays sur le marché, et bien que l' insomnie soit une chose réelle et que notre génération ait certainement un sommeil de bien moins bonne qualité que celui de nos grands-parents, votre question est un excellent exemple de la façon dont le sommeil est devenu compliqué. Parce que vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Vous devez juste dormir.J'ai demandé au Dr Anjali Mahto , dermatologue consultante et auteure de The Skincare Bible , de nous en dire plus. "Il n'est pas rare que les visages soient asymétriques et nous constatons souvent que les gens ont tendance à avoir plus de rides ou un affaissement plus profond de la peau (plis nasogéniens proéminents ou rides entre le nez et la bouche) du côté où ils dorment", a déclaré le Dr Mahto. "Ceci est principalement dû à la compression et à la pression sur la peau pendant notre sommeil". Mais alors quand est-il de l'impact réel et visible de cette pression ? "Je ne classerais pas du tout la position de sommeil dans la catégorie du vieillissement de la peau. Certainement pas dans le même domaine que les facteurs liés au mode de vie comme le stress, le tabagisme et l'alcool, ou même simplement le sommeil lui-même", a-t-elle expliqué. Ce n'est pas parce qu'une chose peut avoir un impact qu'elle sera forcément visible. Et si le fait de s'inquiéter de dormir dans la bonne position va vous inciter à vous retourner toute la nuit, alors un sommeil perturbé se manifestera sur votre peau bien avant les huit heures de sommeil avec votre visage sur l'oreiller.Comme je l'ai déjà dit, votre peau a une hiérarchie de besoins et en termes de vieillissement, les facteurs les plus importants à considérer sont la protection solaire, la minimisation du stress, la consommation de tabac et d'alcool, ainsi qu'une alimentation équilibrée et un bon sommeil. Couvrez tous ces points et vous pourrez ensuite penser à des soins avancés.