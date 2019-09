Deshalb ist Cold Cream dein Retter bei geröteter Winterhaut

Im Winter braucht unsere Haut besonders viel Pflege. Der Wechsel zwischen warmer Heizungsluft und klirrender Kälte beansprucht selbst die stärkste Hautbarriere und sorgt für unliebsame Rötungen und trockene Stellen. Höchste Zeit also, die Beautyroutine umzustellen, denn die frostigen Monate stehen uns vermutlich erst noch bevor. Ein winterliches Must-Have für jeden Kulturbeutel sind Cold Creams, die eure Haut effektiv vor der Kälte schützen. Doch was steckt eigentlich drin in den 'kalten Cremes', die momentan überall zu sehen sind?