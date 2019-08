Deine Haut ist hygroskopisch, was bedeutet, dass sie Wasser aus der Luft aufnimmt, sowie aus Nahrungsmitteln und Getränken, die wir konsumieren. Außerdem produziert sie selbst Hyaluronsäure , die ein Vielfaches ihres eigenen Gewichts an Wasser binden kann – genauer gesagt sind es sogar bis zu sechs Liter Wasser pro Gramm Hyaluronsäure! Ziemlich beeindruckend, oder? Hyaluronsäure ist, ähnlich wie Natrium-PCA, ein Feuchthaltemittel, das natürlich in der Haut vorkommt und Wasser in die Haut zieht und vor dem Wasserverlust schützt. Und dann gibt es noch zwei weitere Fachbegriffe, die du kennen solltest: Okklusiva und Emollientien. Okklusive Substanzen bilden eine physische Barriere auf deiner Haut (wie Öle oder Silikone, die sich wie ein Film darüber legen), während Emollientien die Haut eher geschmeidiger machen, als sie mit Feuchtigkeit zu versorgen (alle, die Ekzeme haben, wissen, wovon ich rede). Gesichtscremes können einen Mix all dieser Stoffe oder auch nur einzelne von ihnen beinhalten. So viel zur Theorie. Und was bedeutet das jetzt für die Praxis?