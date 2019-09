Schon hundertmal gehört und trotzdem keine Ahnung, was es mit diesen ominösen Antioxidantien eigentlich auf sich hat? Keine Sorge – wir helfen, Licht ins Dunkel zwischen freien Radikalen, oxidativem Stress und vorzeitiger Hautalterung zu bringen.Gleich vorweg eine schlechte Nachricht: Falten bekommt tatsächlich jeder von uns. Manche früher, manche später – aufzuhalten ist die natürliche Hautalterung bisher noch nicht. Was man jedoch tun kann, ist sie herauszuzögern – und dabei kommen wiederum die Antioxidantien ins Spiel.Wenn man jung und knackig ist, produziert der Körper viele Antioxidantien. Dabei handelt es sich um chemische Verbindungen, die das Oxidieren von Lipiden auf der Haut verhindern. Antioxidantien schützen die Haut vor Umwelteinflüssen und sorgen dafür, dass sie sich straff und glatt anfühlt. Sowohl durch das fortschreitende Alter, aber auch durch äußere Faktoren wie UV-Strahlung, Zigaretten oder Alkohol verliert die Haut nach und nach diese Fähigkeit und es entstehen erste Fältchen oder Hautschäden.Grund für diese Veränderungen sind die freien Radikale. Auch sie kommen als Nebenprodukt des Stoffwechsels natürlich im Körper vor. Im Prinzip sind freie Radikale harmlos, durch eine ungesunde Lebensweise, viel Stress und die falsche Pflege können sie sich jedoch schnell vermehren und dabei negativ auf das Hautbild auswirken. Treffen immer mehr freie Radikale auf immer weniger Antioxidantien, erhöht sich der oxidative Stress. Dies begünstigt den Abbau von Kollagen, das wiederum für die Festigkeit und Elastizität der Haut verantwortlich ist.Glücklicherweise können wir unseren Körper sowohl von innen als auch außen mit wirksamen Antioxidantien versorgen, um frühzeitiger Hautalterung vorzubeugen, den Selbstheilungsprozess der Haut zu unterstützen und sie vor künftigen Angriffen zu bewahren. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Mischung möglichst vieler Antioxidantien am besten ist, um freie Radikale effektiv zu neutralisieren und die Haut besonders widerstandsfähig zu machen.Um deine Haut zu unterstützen, musst du also bloß zwei Dinge tun: Fleißig essen und fleißig cremen. Klingt einfach? Ist es auch. Von Karotten und Blaubeeren bis zu Tomaten und Nüssen gibt es viele Lebensmittel, die natürliche Antioxidantien enthalten und super schmecken. Besonders gut sind die Vitamine E und C, Mineralien wie Calcium und Magnesium oder Spurenelemente wie Zink. Selbst in dunkler Schokolade oder Kakao findet man die kleinen Powerhelfer – Naschen ist ab sofort also ausdrücklich erlaubt.Was Kosmetik betrifft, solltest du auf Produkte mit den Inhaltsstoffen Allotonin, Betakarotin, Coenzym Q10 und den Vitaminen E und C achten. Regelmäßig als Tages- und Nachtpflege angewendet, kannst du unliebsamen Fältchen so den Kampf ansagen. Bei der Tagescreme solltest du außerdem auf einen Lichtschutzfaktor achten, der deine Haut vor UV-Strahlung schützt und die Bildung freier Radikale verhindert. Ab und zu eignen sich auch Masken, Seren oder andere konzentrierte Pflegeprodukte. Eine kleine Auswahl findest du hier:, UV Plus Anti-Pollution Gesichtslotion, 39,95 €, erhältlich bei Douglas , Goji Cleansing Oil für den Körper, 29 €, erhältlich bei Green Glam , Superbly Smoothing Argan Shampoo, 19,99 €, erhältlich bei Douglas , Active Moisture Lotion, 24,50 €, erhältlich bei Rituals , Treatment Lotion Mist, 19,99 €, erhältlich bei Douglas , Aquamilk Handreme, 7,95 €, erhältlich bei Point Rouge , Augencreme mit Granatapfel, 19,99 €, erhältlich bei Douglas