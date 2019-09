Bodylotions & andere Produkte, die so schlaffördernd wirken wie das Sandmännchen

Hilfe finden kann man in Form von Aromatherapie, Meditation, sportlicher Betätigung, schlaffördernden Tabletten oder einer entspannenden Tasse Tee. Doch auch bestimmte Beautyprodukte wie die Sleepy Bodylotion von Lush , seit Jahren ein Kultprodukt, das in fast jedem Reddit-Threat oder Forumeintrag zum Thema Schlafförderung auftaucht, können Retter in der wachen Not sein. Eigentlich war sie Teil einer limiterten Edition, doch die zahlreichen Fans haben erreichen können, dass die Lotion mit Lavendelwasser jetzt Teil des Standardsortiments geworden ist. Wir haben das Netz nach vier weiteren Produkten durchforstet, die wirken wie der Sand des Sandmännchens.